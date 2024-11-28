Yeni açılan ve eğitim öğretime başlayan Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu kütüphanesi için Mudanyalılar seferber oldu.

Türkiye’nin her yerinden kitapların geldiği okula son olarak Ankara Etimesgut Seyit Onbaşı İlkokulu’nun 2-A ve 3-A öğrencileri, öğretmenlerinin koordinasyonunda toplanarak kitap gönderdi. Herkese örnek olan ve mükemmel bir organizasyona imza atan öğrenciler başlattıkları kampanya ile Mudanya Şehit Tunahan Yavuz İlkokuluna kitapları gönderdiler.

Yazdığı romanda okula ismi verilen Şehit Tunahan Yavuz’a da yer veren yazar Ercan Çalışkan, “Yollar Kesişince” isimli romanının ilk baskısının tüm gelirlerini okulun kütüphanesine bağışladı.

13 Aralık Cuma günü saat 13.30’da açılışı yapılacak olan kütüphaneye Şehit Tunahan Yavuz’un annesi ve babası da katılarak destek verecek. Açılıştan sonra yazar Ercan Çalışkan da yeni kitabı için imza günü düzenleyerek yine gelirini okul kütüphanesine hediye edecek.