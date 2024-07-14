Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun katılımla devam eden Genç Atölyesi, Ofis Sanat Merkezi’nde yazar Enver Gülşen’in ‘sinema’ dersiyle devam etti. Gençler, bu derste ahlaki ve inanç değerleri ile sinemayı konuştu. Yazar Gülşen, “Sinema soyut olan zamanı, bir şekilde somutlaştırma kapasitesiyle zamanın heykeltıraşlığını yapar” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Genç Atölye, Sakaryalı gençlerden yoğun ilgi görüyor ve birbirinden farklı alanlarda, konularda verilen eğitimler, yapılan aktivitelerle devam ediyor. Atölyenin bu haftaki dersi, sinema üzerine oldu. Yazılarıyla Türkiye’nin tanıdığı sinema yazarı Enver Gülşen, şehir merkezindeki Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gençlere ders verdi Sinema dersinde yazar ve gençler birlikte ahlaki ve inanç değerlerini, sinemayı konuştu.

Dünya sinemasının önemli meseleleri, problemleri ve izleyenlere ‘tefekkürü’ yaşatacak filmler üzerine devam eden derste yazar Gülşen, gençlere film içeriklerinin yazım süreçleriyle ilgili bilgiler verdi. Derste dizi ve filmlerden seçilmiş kesitler izlendi, içeriklerin oluşturduğu algı incelendi. Derse katılan gençler karakterlerin ve hikayelerin izleyiciye bıraktığı etki üzerine konuştu. Gülşen, “Sinema diğer tüm sanatların hakikatinden farklı değildir. İnsan düşmüş bir varlıktır, ama yükselmek için tüm imkânları bünyesinde barındırır. İşte bu yüzden sanatın tüm amacı Hz. Mevlânâ’nın söylediği gibi merdivene bir merdiven dayama çabasıdır. Hakikat arayışı tam da buradan başlar. Hem sinemanın hakikati hem de tüm sanatın, bilimin hakikati. Sinema soyut olan zamanı, bir şekilde somutlaştırma kapasitesiyle zamanın heykeltıraşlığını yapar” ifadelerine yer verdi.

Genç Atölye, derslerine farklı mekân ve noktalarda birbirinden ilgi çekici konularla devam edecek.