Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları, ailelerin bilet ücretlerinde %40’a kadar indirim yapabilecek.

Konuyla ilgili detay veren Uraloğlu, mevcut Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının, Bakanlığa bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden %30’a kadar indirim yapabildiğini hatırlattı. Yeni düzenleme ile bu oran %40’a kadar çıkabilecek.

En fazla 4 kişi indirimli bilet alabilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek.” dedi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabilecek. İndirimden yararlanmak için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını ilgili mevzuata uygun bir belgeyle kanıtlaması yeterli olacak.”

Firmalar için zorunluluk olmayacak

Bakan Uraloğlu, otobüs firmalarının serbest rekabet ortamında kendi kampanyalarını düzenleyerek bu indirim fırsatını aileler için cazip hale getireceğine inandıklarını belirtti. Uraloğlu, “Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. Ancak rekabet ortamında firmaların, aileler için özel kampanyalar sunarak bu imkândan daha fazla vatandaşımızın yararlanmasını sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların, Bakanlığa bildirdikleri ücret tarifelerinin üstünde fiyat belirlemelerinin yasak olduğunu da hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerin de sıkı şekilde devam edeceğini belirtti.