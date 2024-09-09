Tıp fakültesi öğrencisiyken İstanbul Beşiktaş’taki hain bombalı saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Berkay Akbaş’ın anısına Erzurum’da bir kütüphane açıldı.

Berkay Akbaş adına oluşturulan kütüphane, Erzurum’un Çat ilçesindeki Kızılca İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine, Berkay’ın ailesinin yanı sıra çeşitli resmi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleştirilen terör saldırısında 46 kişi şehit olmuştu ve Berkay Akbaş bu hain saldırıda hayatını kaybedenlerden biri olarak anılıyor.

Berkay’ın ismi okulumuzda yaşayacak

Kızılca İlköğretim Okulu Müdürü Alpaslan Çöteteli, açılışta yaptığı konuşmada, “Berkay evladımız için düzenlenen etkinlikler ve projelerle ismi yaşatılmakta. Bu kütüphane, öğrencilerimizin kitaplarla buluşacağı ve eğitimlerine devam edecekleri bir mekân olacak. Berkay’ın izinde, üniversiteye gidecek gençler yetiştirmek bizim en büyük arzumuz” dedi.

Berkay'ın izinden giderek başarılı olacaklar

Berkay’ın babası ve Sinop Ticaret Odası Başkanı Salim Akbaş, açılışta, “Bu kütüphane, çocuklarımıza kitaplarla buluşma imkânı verecek ve onların geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlayacak. Belki de Berkay’ın izinden giderek tıp fakültesinde okuyacaklar ve mezun olup doktor olacaklar” şeklinde konuştu.

Çok hayalleri vardı hepsi yarım kaldı

Berkay’ın annesi Zeynep Akbaş ise, “Berkay’ın birçok hayali vardı ve bunlar yarım kaldı. Çocuğumuzu kaybettik ama okuyan çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, bu gerçekten çok zor bir durum” ifadelerini kullandı.

İsmi Erzurum’da unutulmayacak

Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara, “Berkay’ın adı, bu kütüphane sayesinde bir kez daha anılacak. Kütüphanenin açılmasına emek veren herkese teşekkür ediyorum. Berkay’ı sevgi ve özlemle anıyor, kalplerimizin sonsuza dek beraber olmasını diliyorum” dedi.

Kütüphane, Berkay Akbaş’ın anısını yaşatacak ve öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlayacak önemli bir mekân olarak hizmet verecek.