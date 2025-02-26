Yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 153 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen maddeler arasında 25,5 kg er*in, 17 kg m*tamfetamin, skunk, k*kain ve uy*şturucu hap yer alırken, ayrıca 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tab*nca, 1 ruhsatsız pompalı t*fek ve çok miktarda döviz ile Türk Lirası da bulundu.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uy*şturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi" dedi. Yerlikaya ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne uy*şturucu ile ilgili şüpheli durumların bildirilmesi çağrısında bulundu.