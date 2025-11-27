Bilecik’te geçtiğimiz gün şehit olan İlhan Ongan’ın adı Özel Eğitim Anaokulu’nda yaşatılacak.

Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın cenazesi 15 bin kişinin uğurlanmıştı. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’taki baba evine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer bir ziyarette bulunarak, babası Ali annesi Hatice ile bir araya geldi. Vali Sözer, "Şehidimiz İlhan Ongan’ın ailesini hanelerinde ziyaret ettik. Devletimizin, aziz şehidimizin kıymetli ailesinin her zaman yanında olduğunu bir kez daha ifade ettik. Bilecik Özel Eğitim Anaokulu’na, şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak üzere Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Anaokulu ismi verilecektir. Şehidimizin hatırası gönüllerimizde ilelebet yaşayacaktır" dedi.