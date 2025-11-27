Bölgesel Amatör Lig’de Bilecik’i temsil eden Söğütspor’da önümüzde günlerde yapılacak olan olağanüstü kongre süreci öncesi birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.

Söğütspor’un geleceğini, yarınlarını ve yeniden güçlü bir yapılanmayı konuşmak amacıyla düzenlediğimiz istişare ve değerlendirme yemeğinde gönülleri ısıtan bir katılımla gerçekleşti. Yemeğe, Kaymakam Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Sayın Ferhat Durgut, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir, önceki dönem Belediye Başkanı Sayın İsmet Sever, yıllar boyunca Söğütspor’a emek vermiş futbolculuk yapmış, yöneticilik üstlenmiş, başkanlık görevini taşımış bir çok kişi katıldı. Söğüt Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Sayın Ferhat Durgut tüm davetlilerine teşekkür ederek, "Her biri, Söğütspor’un mazisini, bugününü ve yarınını kalpten sahiplenen insanların oluşturduğu büyük bir aile tablosunun parçalarıydı. Bu akşam yalnızca bir yemek değil, Söğütspor’un yeniden ayağa kalkma kararlılığı, birlik olmanın gücü ve Söğüt’ün spor kültürüne duyulan saygının en samimi yansıması oldu. Katılım sağlayan, fikirleriyle katkı sunan ve birlik ruhunu kuvvetlendiren tüm büyüklerimize teşekkür ediyor, Söğütspor’umuzu hep birlikte daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.