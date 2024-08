Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şehitler mahallesi mevkiinde 2 otomobilin karıştığı kaza da karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi mevkiinde Nazmi C. (66) yönetimindeki 34 KIK 973 plakalı otomobil ile 16 MEE 19 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu Nazmi C. ile araçta yolcu konumunda bulunan eşi Ferhan C. (57) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz