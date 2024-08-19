Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Star Hidropar Ekinplas adlı plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen devam ediyor.

Fabrikada çıkan yangında alevlerin hızla büyümesi üzerine Çerkezköy başta olmak üzere çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Fabrika çalışanları hızla tahliye edilirken, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor. Yangın nedeniyle büyük maddi hasar oluştuğu ve fabrikanın önemli bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Ekipler, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.