Kentin kültürünü, sanatını, şehre damga vurmuş isimlerini, simgelerini, sembollerini, hatıralarını ve hafızasını anlatan "Kocaeli Ansiklopedisi", ilgi çekici sahne sunumuyla tanıtıldı. Alanında uzman akademisyenler tarafından uzun süren çalışmalar neticesinde hazırlanan ansiklepodi, 3 cilt ve 3474 sayfadan oluşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Sanat ve Turizm Sezonu ile kent hafızasına önemli katkı sunan Kocaeli Ansiklopedisi’nin tanıtımı düzenlenen programla yapıldı. Konukların ilgisini çeken sahne sunumuyla gerçekleştirilen programa yoğun ilgi gösterildi. Sezon açılışı ve Kocaeli Ansiklopedisi’nin tanıtımı öncesinde Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuaye alanında konuklar için kokteyl düzenlendi. Kokteylin ardından Akçakoca Salonu’ndaki programa geçildi.

"Bu ansiklopedi aynı zamanda canlı bir ansiklopedidir"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Kocaeli Ansiklopedisi Yürütme Kurulu Üyesi ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Haluk Selvi konuşma yaptı. Prof. Dr. Selvi, Kocaeli’nin coğrafyası ve sosyal yapısı itibariyle tarihten bu yana büyük medeniyetlerin merkezi olduğunu ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tahir Büyükakın ile 2014 yılında Bilge Şehir Kocaeli vurgusu ile önemli bir yolculuğa çıkıldığını hatırlatan Selvi, "Bu çalışmalar, Kocaeli Ansiklopedisi’ne kapı açtı. Ülkemizin en önemli editörlerini bir araya getirdik. Bütün şehir ansiklopedilerini gözden geçirdik. Hayatını bu şehre veren insanlar ansiklopedi düzenleme kurulunda yer aldı. Maddeleri tespit ettik. Bu ansiklopedi aynı zamanda canlı bir ansiklopedidir. Eksik maddeleri bulunabilir. Herkese açık ve güncellenebilme olanağı var. Zor bir işti ama 1770 maddede 230 yazarla çalıştık" dedi.

"Kocaeli Ansiklopedisi, bu şehre dair her şeyi içine almaya çalışan bir çalışmadır"

Kocaeli Ansiklopedisi ile kentin hafızasına yeni sayfaların açıldığını kaydeden Başkan Büyükakın, "Kocaeli Ansiklopedisi kentin kültürünü, sanatını, bu şehre damga vurmuş isimlerini, simgelerini, sembollerini, hatıralarını, hafızasını bu şehre dair her şeyi içine almaya çalışan bir çalışmadır. Şehir Ansiklopedisi ile kültür, sanat ve turizm sezonunu açmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükakın, Kocaeli Ansiklopedisi’nin içeriği hakkında da bilgi verdi. Ansiklopedinin 1701 madde, 3 cilt ve 3474 sayfadan oluştuğunu kaydeden Başkan Büyükakın, 230 akademisyen ve yerel tarihçinin Kocaeli’nin tarihten bugüne gelen tüm dinamik ve beşeri değerlerini gelecek nesillere aktarmak için büyük emek sarf ettiğini ifade etti.

Kocaeli Ansiklopedisini kentin kültür yaşamı açısından bir köşe taşı olarak betimleyen Başkan Büyükakın, "Kentlerin marka değerlerin olması gerektiğini gördük. Biz de aslında işe oradan başladık ve işi bilene teslim ettik. Akademisyenler de hakkıyla yaptılar. Ben bir kez daha Kocaeli Ansiklopedisi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kentimizin hafızasına önemli katkı sunan Kocaeli Ansiklopedisi’ni, Cumhuriyetimizin 100. yılına, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimize armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Sahne sunumu beğeni topladı

Konuşmaların ardından yönetmenliğini Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, müzik yönetmenliğini ise Konservatuvar Şube Müdürlüğü Çello Eğitmeni ve Oda Orkestrası Şefi Engin Şen’in yaptığı sahne sunumuna geçildi. Sunumda, "Show me Kocaeli" tanıtım filmiyle birçok ödül alan Halil Bekar’ın kültür, sanat ve turizm sezon açılışı için Kocaeli’nin çeşitli noktalarından gerçekleştirdiği çekimler izlettirildi.

Sahne sunumunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür, sanat ve turizm hizmetleri modern bir yorumla gözler önüne serildi. Sahne performanslarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarının yanı sıra Kültür Sanat ve Konservatuvar, Şehir Tiyatroları, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları, Müzeler ve Yaygın Eğitim Şube Müdürlükleri’nde görev yapan personel görev aldı.

Konukların büyük bir ilgiyle takip ettikleri programda başarılı moda tasarımcısı Dinçer Sigalı’nın tasarımlarını yaptığı "Dört Mevsim Kocaeli" temalı bir de defile düzenlendi. KO-MEK usta öğreticilerinin diktiği kıyafetlerden oluşan defile, sahne sunumuna ayrı bir anlam ve renk kattı.

Sahne sunumu, Kocaeli Ansiklopedisinde yer alan ve protokolde bulunan konukların sahneye davetiyle devam etti. Kocaeli Ansiklopedisi içinde yer alan bestekar Amir Ateş, İzmit eski Belediye Başkanı Erol Köse, sanatçı Şükriye Tutkun, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, efsane güreşçi Ahmet Taşçı, teşekkür plaketleri ile Kocaeli Ansiklopedilerini Başkan Büyükakın’ın elinden aldı.