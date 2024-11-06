İzmit Belediyesi, SEKA İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası’nın 88. kuruluş yıldönümünde, fabrikanın anılarını yaşatan SEKA emekçileri ve aileleriyle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit Sekalılar Derneği ve SEKA Çocuk Dostları Derneği; SEKA İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası’nın kuruluşunun 88’inci yıldönümünde SEKA emekçilerini bir araya getirdi.

Dernekler Yerlekesi’nde düzenlenen kahvaltı programına İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Seka Çocuk Dostları Derneği Başkanı Filiz Örçen, İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk, SEKA emekçileri ile aileleri katılım sağladı.

Programda konuşan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, İzmit’in ve Türkiye’nin geçmişine, anılarına, derin izler bırakmış SEKA'nın sadece kâğıt fabrikası olmadığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu sanayi hamlesi SEKA’da hayat buldu. SEKA İzmit’in sokaklarında yaşıyor. SEKA demek umut demek, direniş demek, geleceğe umut demek, SEKA’nın ruhunu yaşatan ve bugün burada bizlerle bir arada olan SEKA emekçilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah, “SEKA Kağıt ve Karton Fabrikalarının 88. Kuruluş yıldönümü anma programında bir aradayız. SEKA Fabrikaları aslında hepimiz için önem arz eden bir kurumdur. Yıllar önce sebepsiz yere kapatılan ardında ve tarihinde büyük bir çaba ve emek barındıran bir fabrikadır. Fabrikanın kapanmasının ardından bir devir sona ermiş, kağıt ve karton döneminde kamu kalmamış ve hammadde tedariki dışa bağımlı olan bir kağıt sektörü kalmıştır. SEKA Fabrikasında emeği geçen herkesin gününü kutluyorum. Düzenlenen programdan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum ”dedi.