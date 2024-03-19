Şekerbank, gelenekselleşen ‘İşinize Ramazan Bereketi’ kampanyası ile KOBİ ve işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılıyor. Banka, kampanya kapsamında KOBİ ve işletmelere 3 ay anapara ödemesiz dönemli ve 48 aya varan vade seçenekleriyle finansman desteği sağladığını açıkladı.

Şekerbank, Ramazan ayında gelenekselleştirdiği ‘İşinize Ramazan Bereketi’ kampanyasıyla hem mevcut hem de yeni müşterilerine yönelik avantajlar sunduğunu duyurdu. ‘İşinize Ramazan Bereketi’ ile KOBİ ve işletmelere, 3 ay anapara ödemesiz dönem, 48 aya varan vade seçenekleriyle finansman imkânı sağlanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Ramazan ayında Şekerbank müşterisi olan KOBİ ve işletmeler market, gıda ve restoranlarda gerçekleştirecekleri 10 bin TL ve üzeri harcamalarda 500 TL bonus kazanma fırsatına sahip olurken, mobil ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla yapacakları EFT/havale ve FAST işlemlerinde haziran ayı sonuna kadar ücret muafiyetinden faydalanıyor. Yeni müşteriler ayrıca 12 ay POS aidat muafiyeti tanımlanıyor ve 10 yapraklı çek karnesi ücretsiz sunuluyor.

“Gelenekselleştirdiğimiz ‘İşinize Ramazan Bereketi’ kampanyamız ile müşterilerimizin yanında yer alıyoruz”

Şekerbank Bireysel, İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları söyledi: “Banka olarak ülkemiz ekonomisinin temel dinamiğini oluşturan KOBİ ve işletmelerimizin Ramazan dönemi ve Ramazan Bayramı öncesinde artacak nakit ihtiyaçlarını gelenekselleştirdiğimiz ‘İşinize Ramazan Bereketi’ kampanyamız ile karşılıyoruz. Kampanyamız ile yeni ve mevcut müşterilerimize destek olmayı amaçlıyor ve finansman ihtiyaçlarını karşılayarak onların yanında yer alıyoruz.”