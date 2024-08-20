Hangi Ülkenin: Pircairn Adaları

Nüfusu: 50

Adamstown Hakkında Bilgi

Adamstow, Pircairn Adalarının tek şehri ve başkentidir. Konum olarak adanın kuzey bölümünde bulunmaktadır. Adamstown şehrinin nüfusu toplamda elli kişidir. Aynı zamanda bu elli kişi ülkeninde toplam nüfus sayısıdır. Bu şehir dünyanın en küçük başkenti durumundadır. Bir okul, bir kilise, bir hapishane ve bir adet mahkeme bulunan Adamstown şehrinde, yaşayanlar genellikle günlerini uyuyarak, yiyerek ve adanın etrafında dolaşıp sebze meyve toplayarak geçirmektedirler. Bu şehirde sadece internet, telefon ve televizyon bulunmaktadır.

Adamstown Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Adamstown şehri, Pircairn Adalarının başkentidir.

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