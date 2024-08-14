Yeşim Grup’un Mısır’da faaliyet gösteren üretim tesisi Jade Tekstil’in CEO’su Selim Şankaya, Moldova Cumhuriyeti ile Mısır arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere Moldova’nın Mısır Fahri Konsolosu olarak atandı. Atama, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğini artırmayı hedefliyor. Yeşim Grup, Mısır’daki güçlü varlığı ile bu süreçte önemli rol oynayacak.

Yeşim Grup’un 2008 yılında Mısır’da faaliyete aldığı Jade Tekstil, Mısır ekonomisi ve istihdamına ciddi katkılar sağlıyor. Son 5 yıldır Mısır’ın en büyük hazır giyim-konfeksiyon ihracatçısı ünvanını taşıyan Jade Tekstil’in CEO’su Selim Şankaya, Moldova Cumhuriyeti tarafından Mısır Fahri Konsolosu olarak atandı. Şankaya bu önemli görevle Yeşim Grup’un uzun yıllardır Moldova ve Mısır’da sürdürdüğü üretim süreçlerinde edindiği tecrübe ve birikimi aktarma fırsatı da bulacak.

Geçtiğimiz günlerde Moldova Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Mısır Arap Cumhuriyeti’nde de akredite olan Dmitri Croitor, Moldova Cumhuriyeti’nin Mısır Fahri Konsolosu olarak atanan Selim Şankaya ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmeye, Elçilik Danışmanı Vasile Chitii ve Elçilik İkinci Sekreteri Victoria Budei de katıldı.

Büyükelçi Croitor, Şankaya’nın fahri konsolos olarak atanma işlemlerinin Moldova Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tamamlandığını ve bu görevin, Moldova Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Görüşmede, Mısır’da bulunan Moldova vatandaşları için konsolosluk hizmetlerinin önemi vurgulandı. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle Moldova’nın Mısır’a yaptığı ihracatların artırılması konularına dikkat çekildi. Aynı zamanda Moldova Cumhuriyeti’nden uzmanların Mısır’daki önde gelen üniversitelerde eğitim almalarının teşvik edilmesi gerektiği ve sosyal ile kültürel iş birliklerinin artırılmasının önemi de vurgulandı.

Moldova Cumhuriyeti’nin Mısır Fahri Konsolosu olarak atanmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Selim Şankaya, "Moldova Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliğinin artırılması adına çalışacağım. Yeşim Grup olarak Moldova ve Mısır’da uzun yıllardır süregelen üretim süreçlerimizde edindiğimiz tecrübe ile her iki ülkeye de önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. İki ülke halkı arasında daha güçlü bağlar kurarak birlikte daha parlak bir geleceğe adım atmayı hedefliyoruz." dedi.

Öte yandan, Selim Şankaya’nın Moldova Cumhuriyeti’nin Mısır Fahri Konsolosu olarak atanması, Yeşim Grup’un uluslararası iş ilişkilerinde ve bölgedeki stratejik konumunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.