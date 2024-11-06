Beşiktaş’ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki ilk golünü Malmö ağlarına attı.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, evinde İsveç temsilcisi Malmö’yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Semih, böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 5, Süper Lig’de 9 kez top koşturan 19 yaşındaki oyuncu, sezon başında Galatasaray’a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde de 68 dakika sahada kalmıştı.

Semih Kılıçsoy’un, ayrıca Trendyol Süper Lig’de 4 de asisti bulunuyor.