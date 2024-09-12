Sanatçı Sena Nur Karaoğlu’nun kişisel sergisi Şems ‘Doğuma ve Ölüme Bir Şahit’ temasıyla Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda sanatseverle buluştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yeni ve özgün etkinliklerle Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nda değerli eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sanatçı Sena Nur Karaoğlu’nun kişisel sergisi ‘Şems’ 12 Eylül itibariyle Hünkar Kasrı’nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışı İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Doğum ve ölüm gibi yaşamın temel döngülerine odaklanan sergi; yolculuğa, döngüye ve içe dönmeye dair derin bir keşif yolculuğu aktarıyor.

‘Şems’ düğünlerin al renginin ölümün alıyla, ölümün al renginin ise düğünle bastırıldığı evrensel bir döngüyü yeniden ve yeniden yaşatıyor. Sergide bütün eserler birbirine bağlı bir biçimde bir hikâye anlatısı kurgulamakta ve insanın evrensel temalarında bir keşif yolculuğu sunmakta.

Ziyaretçilerin kendi yaşam hikâyeleri ve döngülerinden de izler bulacakları ‘Şems’ sergisi 29 Eylül’e kadar tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.