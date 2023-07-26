İstanbul'un ünlü semtlerinden Cihangir'de bulunan bir mekan, son günlerde sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülerle gündeme oturdu. Görüntüler, mekanda gerçekleştirilen "speed dating" yani "hızlı flört" etkinliği adı altında yapılan eş değiştirme partisini ortaya çıkardı. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de duruma müdahale ederek mekanı ticari faaliyetten men ederek kapısına kilit vurdu.

Resmi belgelerde şarküteri olarak kayıtlı olan mekanın, aslında eş değiştirme etkinliği düzenleyen bir mekan olduğu şaşkınlıkla öğrenildi. Bu tür etkinliklerin, normalde arkadaşlık uygulamalarında yer alan hızlı flört etkinlikleri olduğu bilinse de, bu mekanda yapılanlar tepki çekecek boyutlarda ve ahlak dışı bir şekilde gerçekleşiyordu.

Görüntülerde, mekanda çalışan bir kadının katılımcılara talimatlar verdiği ve erkeklerin her dört dakikada bir yer değiştirerek yeni bir masaya geçtiği, ancak kadınların sabit kaldığı görülüyor. Bu durum, etkinliğin adeta bir eş değiştirme partisine dönüştüğünü gösteriyor. Kadının katılımcılara, zaman zaman zile basarak erkeklerin sağa doğru hareket etmelerini sağladığı da ifade ediliyor.

Skandal görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri duruma hızla müdahale etti. Mekana yapılan denetim sonucunda, eş değiştirme partisi düzenlemek ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle mekan, ticari faaliyetten men edildi ve kapısına kilit vuruldu.

SPEED DATİNG NEDİR?

Speed dating, insanların kısa sürelerle bir araya gelerek tanışma ve flört etme fırsatı buldukları bir tanışma etkinliğidir. Bu etkinlikte, genellikle bekâr olan katılımcılar bir mekânda buluşur ve belirli bir süre boyunca diğer katılımcılarla birbirleriyle tanışma şansı elde ederler.

Speed dating etkinliği, normalde uzun süren ve belirsizliklerle dolu tanışma süreçlerine alternatif olarak düşünülmüştür. Katılımcılara, kısa sürelerle diğer kişilerle karşılıklı olarak konuşma imkanı verilir. Bu süreler genellikle 5 ila 10 dakika arasında değişebilir. Bu süre sonunda, organizatörler tarafından belirlenen bir işaretle katılımcılar masalarını değiştirir ve yeni bir kişiyle tanışmak üzere bir sonraki masaya geçerler. Böylece birkaç saat içinde birçok potansiyel partnerle kısa görüşmeler yapma şansı elde ederler.

Speed dating, insanların karşısındaki kişiyle hızlıca bir bağlantı kurmasına ve potansiyel uyumları olup olmadığını anlamasına yardımcı olabilir. Etkinlik sonrasında, katılımcılar organizatörlere beğendikleri kişilerin isimlerini bildirirler ve eğer karşılıklı beğeni varsa iletişim bilgileri paylaşılır, böylece ikinci bir buluşma ayarlamaları için bir adım atmış olurlar.

ETKİNLİK NASIL İŞLİYOR?

Etkinlikte, katılımcıların yakalarında numaraları bulunan kağıtlar ve önlerinde "Aşk/Arkadaşlık/Hayır" seçeneklerini gösteren başka bir kağıt bulunuyor. Her masada yer alan katılımcılar, dört dakika boyunca karşılarındaki insanla samimi bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Bu süreçte karşısındaki kişiden aldığı intiba ve enerji doğrultusunda, gizlice "Aşk," "Arkadaşlık" veya "Hayır" seçeneklerinden birini işaretliyorlar.

Dört dakikalık sohbetin ardından, ding dang dong! Zil çalıyor ve erkekler yeni bir masaya geçerken, kadınların masaları sabit kalıyor. Bu sayede her katılımcı bir sonraki kişiyle tanışma fırsatı buluyor. Bu döngü etkinlik boyunca devam ediyor ve katılımcılar birbirleriyle hızlı bir şekilde tanışma ve sohbet etme imkanı buluyorlar.

Etkinliğin amaç kısmı ise gecenin sonunda yaşanıyor. Tüm katılımcıların kağıtları organizatörler tarafından toplanıyor ve karşılıklı olarak "aşk-aşk" veya "arkadaşlık-arkadaşlık" seçeneğini işaretleyenlerin iletişim bilgileri, 24 saat içinde ilgili taraflara iletiliyor. Eğer karşılıklı bir uyum ve ilgi varsa, ikinci bir buluşma şansı doğuyor.