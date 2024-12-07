Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 7 yıldır eğitim gören Özel gereksinimli Sena ve Mustafa kardeşler aldıkları eğitimle büyük bir değişim yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 7 yıldır eğitim gören özel birey Sema ve Mustafa kardeşler, yaşadıkları olumlu değişikliklerle hocaların ve ailelerinin büyük takdirini kazandı. Anne Esma Mantaş, bu hizmetten dolayı Büyükşehir’e teşekkür etti.

ALDIKLARI EĞİTİMLER İLE UZUN YOL KAT ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin günlük yaşam konforunu arttırmak, sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, mesleki becerilerin oluşmasını sağlamak ve psikososyal gelişimlerine destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Doğuştan özel gereksinimli olan ve merkezde 7 yıldır öğrenim gören Sema Mantaş ve Mustafa Mantaş kardeşler eğitim sonrası uzun bir yol kat etti. Değerler eğitimi, mutfak, müzik, beden eğitimi, akıl oyunları gibi dersler gören özel çocuklar, aldıkları eğitimle büyük bir değişim yaşadı.

YOLCULUKLARINA ŞAHİTLİK ETTİK

Cemil Meriç’te Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev yapan eğitmenler, özel çocuklarla ilgili olarak, “Sema ve Mustafa kurumumuza ilk başladıklarında sosyallikten çok uzak ve hiç iletişim kurmuyorlardı. Derslere gönderirken çok zorlanıyorduk. Aldıkları eğitimler ile iletişim kurmaya başladılar. Böylelikle de konuşma becerilerinin arttığını gözlemledik. Günlük yaşam derslerinin etkisini aileden aldığımız geri dönüşler ile takip ettik. Yolculuklarına şahitlik etmek bizleri çok mutlu etti. Bu konuda da faydalı olabildiğimiz için çok mutluyuz” dediler.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sema ve Mustafa’nın annesi Esma Mantaş, çocuklarının eğitim aldıktan sonraki yaşadığı olumlu değişiklikler için Büyükşehir’e teşekkür etti. Özel gereksinimli çocuklarının 2018 tarihinden beri Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gördüğünü belirten Mantaş, o günden bu güne çocuklarının sosyalliklerinde artış olduğunu ve eskiye nazaran daha sevecen davrandıklarını söyledi. Günlük yaşam derslerinde öğrendikleri bilgileri ev işlerinde kullandıklarını ifade eden Esma Mantaş, bu hizmetlerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.