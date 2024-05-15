Günlük ortalama bin 500 hastaya hizmet veren Serdivan Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmetinin yanı sıra; GETAT uygulaması olan akupunktur, ozon tedavisi ve hacamat işlemleri de yapılmaya başlanıldı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, 10 ay önce hizmete açılan Serdivan Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yerinde Değerlendirme Programı çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak, Destek Hizmetleri Başkanı Sedat Kaya ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Güneysu hazır bulundu. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Semih Songür ile hastane yöneticileri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapılarak, planlanan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Başhekim Songür, günlük ortalama 800 hastaya poliklinik, 700 hastaya da acil servis hizmeti verdiklerinin belirterek, hizmet çeşitliliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin sürdüğü kaydetti. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) çerçevesinde; akupunktur, ozon tedavisi ve hacamat işlemlerine başladıklarını ifade eden Songür, endoskopi ve kolonoskopi hizmeti de vermeye başladıklarını dile getirdi. Songür, göz bölümüne entegre edilecek cihazlarla yakında katarak ameliyatlarına da başlayacaklarını kaydetti. Hastane içerisinde yapılan düzenlemeleri yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, hastane personeli ile poliklinik hizmeti almak için bekleyen hastalarla sohbet etti.