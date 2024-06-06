Serdivan Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde yabani ot temizliği için çalışma başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar çerçevesinde sokak, cadde, orta refüjler ve yeşil alanlarda bulunan yabani otlar etap etap temizleniyor. Ayrıca ilçe genelinde kaldırım ve duvar kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otlara da müdahalede bulunan ekipler, boş arazilerde de muhtemel bir yangını önlemek amacıyla yabani otları temizliyor. Sürdürülen çalışmalara ilişkin konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, "Yaz aylarının gelmesiyle beraber ot biçme ve temizlik çalışmalarımız hız kazandı. Ekiplerimiz sağlıklı ve tertemiz bir Serdivan için çalışmalarını yaz boyunca aralıksız sürdürecek" dedi.