Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yol düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Arabacıalanı Mahallesi 541. Sokak’ta yol genişletme çalışması gerçekleştiren ekipler, mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve trafik akışını rahatlatmayı amaçlıyor. Asfalt sezonunun sonuna yaklaşılırken, ilçenin pek çok noktasında yol bakım, onarım ve asfalt serimi çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Serdivan Belediyesi, bölgesel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak 541. Sokak’ta yapılan genişletme çalışması ile daha güvenli ve konforlu bir yol hedefliyor.