Serdivan Belediyesi, "Filistin Günlüğü" sergisiyle Filistin halkına destek oldu. Karikatürist Osman Suroğlu’nun çarpıcı eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Sergiyle ilgili konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, sanatın toplumsal bilinçlendirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Sergi boyunca sanatçıyla bir araya gelen ziyaretçiler, Filistin’deki yaşamın zorluklarını daha yakından hissetme fırsatı buldu. Serdivan Belediyesi, bu tür etkinliklerle hem sanatseverlere ilgi alanlarını takip etme imkanı sunuyor hem de önemli toplumsal konulara dikkat çekiyor. Serdivan Kültür Sanat yetkilileri, sanatın gücüne inanarak benzer etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğini belirtirken "Filistin Günlüğü" sergisinin, 22 Eylül 2024 Pazar gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalmaya devam edeceğini ifade etti.