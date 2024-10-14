Kaza, Osmangazi ilçesindeki Ovakça mevkiinde, İstanbul-Bursa yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Hilmi Y. yönetimindeki 77 DE 093 plakalı hafif ticari araç, sola dönüş yapmak için şerit değiştirmek istedi. Bu sırada İlhami A. idaresindeki tır, hafif ticari araca çarparak savruldu. Kontrolden çıkan tır, elektrik direğine çarparak devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, bölgedeki hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.