Bursa’da sola dönüş yapmak için anayolda şerit değiştiren hafif ticari araca tır çarptı. Kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarpıp devrilirken, kameralara yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Ovakça mevkii İstanbul-Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilmi Y. idaresindeki 77 DE 093 plakalı hafif ticari araç, sola dönüş yapmak için şerit değiştirmek istedi. Bu esnada İlhami A. idaresindeki tır, şerit değiştiren araca çarpıp savruldu. Kontrolden çıkan tır, elektrik direğine çarpfufj devrildi. Kaza anı kameraya yansırken, 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.