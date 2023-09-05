CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir’in kurtuluş günü 6 Eylül’ün, Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olduğunu söyledi. Serkan Sarı, “Vatanımızın kurtuluşundan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda bir onur sembolümüz de 6 Eylül’dür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türk Milletinin, özgürlük ve bağımsızlık yolunda en önemli halka Balıkesir’imizin kurtuluş günü kutlu olsun” dedi.

CHP’li Milletvekili Serkan Sarı Balıkesir’in kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Kuvayı Milliye ruhu ile Türk Milleti’nin Çanakkale’de, İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da bağımsızlık ve özgürlüğü için tarihi zaferler yazdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türk Milletinin ve vatanının kurtuluşu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda Balıkesir en önemli halkalardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bütün imkansızlıklara rağmen birliğini, yurdunu ve onurunu korumak için bir araya gelen Türk Milletinin, bağımsızlığı için verdiği mücadelede ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde Balıkesir’in kahramanları da kendilerini gözlerini kırpmadan feda etmiştir. Bugün, memleketim Balıkesir’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yazılan kahramanlık destanının 101. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 101 yıl önce tarihe geçen Eylül ayı bağımsızlık ve özgürlüklerine, vatan topraklarına ve bayrağına, kanıyla ve canıyla bağlı olan Balıkesirliler Eylül ayını onur günü olarak tarihe perçinlemiştir. 3 Eylül’den 18 Eylül’e kadar süren mücadeleler sonunda yurtlarını emperyalistlere karşı diz çöktürerek işgalden temizleyen, Kuvayı Milliye ruhu ile bu onurlu mücadeleyi veren atalarımızla gurur duyuyoruz. Onlara minnettarız! Bugün, bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de büyük önem verdiği Balıkesirimizin kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”