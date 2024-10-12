Bursa’da geri manevra yapan servis minibüsü takla atarak refüje uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi dere boyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere boyunda servis aracını park eden sürücü, fabrika çıkışı için servisi hareket ettirdi. Geri manevra sırasında yan yolu kestiremeyen sürücü, takla atarak refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.