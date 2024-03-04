Seçilmesi halinde İnegöl’ün ilk kadın Belediye Başkanı olma şansını yakalayacak olan İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan, STK ve Derneklere yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretlerde kendisine sorulan sorulara da yanıt veren Özcan, kadın eli değmeyen hiçbir belediyenin tam anlamıyla başarılı olamayacağını savundu.

“Neden aday oldunuz?” sorusuna yanıt veren Özcan, “Ülkemizde ki siyaset anlayışı kadınların bu alana daha çok katkı sağlaması ile günü geldiğinde daha başarılı hale gelecek. Meral Akşener ve Tansu Çiller siyasetin en üst noktalarında görev alarak Türk siyasetinde kadınların neler yapabileceğini gösterdiler. Sonra ki süreçlerde ülke genelinde bir çok kadın belediye başkanı seçildi. Şu an Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan kadın siyasetçilerimiz var. Ve bu isimler sürekli yeniden aday gösterilip , yeniden seçiliyorlar. Çünkü kadın başkanlarımız daha başarılılar. Kadın gözüyle bakılan, kadının dokunduğu bir şehir diğer şehirlerden daha güzel oluyor. Kadınlarımız menfaat odaklı değil insan odaklı projeler üretiyorlar. Beşikte ki bebekten, 80-90 yaşında ki yaşlılarımıza kadar herkesi kucaklayan, yaşam kalitelerini arttıran çalışmalar yapıyorlar. İşte o yüzden aday oldum” dedi.

Kendisine çok inandığını söyleyen Özcan, “İnegöl’de nadir kadın mobilyacılardan biriyim. Ben bir iş kadını olarak erkek mesleği diye tabir edilen mobilya sektöründe yapılamaz denilenini başardım. İş dünyası STK’larında görev aldım. Spor kulüplerinde sorumluklar üstlendim. Her yaptığım görevde başarılı oldum. Kadınlarımıza görev vermekten kimse kaçmamalı. Biz Türk kadınları çalışkanlığımız, merhamet duygumuz, estetik bakış açılarımızla şehirlerimize daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz. İnegöl bunu denemeli. İnegöl çünkü bunun eksikliğini hissediyor” şeklinde konuştu.