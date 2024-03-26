Seçim çalışmalarını sürdüren Sevda Özcan, deprem gerçeğinin bilinmesine rağmen, İnegöl’de yüksek katlı binaların yoğunlukta olduğu ana arterleri kimsenin ağzına almadığını söyledi.

Kahramanmaraş Merkezli 11 ili etkileyen büyük depremin İnegöl’e büyük bir ders vermesi gerektiğini ifade eden Özcan, “Bütün uzmanlarımız bölge için uyarılar yapıyor. Bizim önceliğimiz insanlarımızın yoğunlukta olduğu bölgeleri dönüştürmek olmalı. Ara sokak ya da mahallerimizden başladığımız kent dönüşümleri daha büyük düşünerek genişletmemiz lazım. Başta Atatürk Bulvarı ve bankaların yer aldığı Nuri Doğrul Caddesi olmak üzere Park Caddesi ve Ahmet Akyollu Caddelerimizde kat sayıları 5’in üzerinde. Kimi yapılar çatılara yapılan kaçak katlar ile 6-7 kata çıkmış durumda. Bu bölgelerimizde ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Allah korusun yaşanabilecek bir depremde bu bölgede büyük kayıplar verebiliriz. Bu caddelerimiz depreme dayanıklı değiller. Bu gerçeği bile bile , bunu görmezden gelen bir belediye başkanı olmak istemiyorum. İnegöl artık büyük düşünmeli. Çünkü İnegöl büyük düşünenlerin şehri. Gelin çocuklarımıza daha güvenli bir İnegöl bırakalım” diye konuştu.

Bir belediye Başkanının görevinin sadece yol yapmak, çöp toplamak olmadığını da ifade eden Özcan, “Beni belediye başkanı seçerseniz önceliğim insan sağlığı ve sosyal belediyecilik olacak. Yol yapmak, çöp toplamak zaten bizlerin asli görevi. Ama insana dokunmak bana göre yapılabilecek en büyük hizmet” diye konuştu.

Muhabir: MURAT AVCI