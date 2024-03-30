Sevgi yürüyüşüne Cumhur İttifakı adayı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, parti üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İnegöl AVM’den Anıt önüne kadar süren yürüyüş sonunda Cumhur İttifakı adayı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram vatandaşlara seslendi.

Atatürk Anıtında son bulan yürüyüşte, yarın yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayı Alper Taban’a destek istendi.

Kaynak: Seher Yaşa