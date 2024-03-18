Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. sevk ve idaresindeki 59 plaka sayılı otomobil, seyir halinde iken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını sağa çekerek itfaiye çağırırken, ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ise yangını hızla söndürdü.

Kimsenin yaralanmaması sevindirirken, araçta maddi hasar oluştu.

Öte yandan, otomobil sürücüsü B.K. ise yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini, önceki gün aracını Tekirdağ Sanayi Sitesi’nde bir ustaya yaptırdığını ve kanuni hakkını arayacağını ifade etti.