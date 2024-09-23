Bursa’nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken bir otomobil aniden alev aldı. Araçta bulunan iki kişi son anda araçtan çıkmayı başarırken, otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Enes Ş. (29) yönetimindeki 77 ACD 971 plakalı otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü Enes Ş. ve yanındaki yolcu, hızla araçtan çıkarak kendilerini kurtardı. Çevredeki sürücülerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesine rağmen alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürmeyi başardı. Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.