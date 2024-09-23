Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu, yarın ABD’nin New York kentinde başlıyor. 133 üye ülkenin liderleri, barış ve güvenlik başta olmak üzere küresel meseleleri ele alacak.

BM Genel Merkezi’nde gerçekleşecek olan Genel Kurul'un açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Guterres’in ardından dünya liderleri, oturumlarda küresel sorunlara dair görüşlerini paylaşacak. Barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konularının gündemde olacağı toplantılar, dünya çapında diplomatik çözüm arayışlarına sahne olacak.

Bu yılki zirvede "Uluslararası Barış ve Güvenlik" teması ön planda olacak. Özellikle Gazze'de devam eden saldırılar, Ukrayna, Sudan ve Haiti gibi dünya genelinde süregelen krizlere ilişkin ateşkes taleplerinin ve barış çağrılarının gündeme gelmesi öngörülüyor. BM Genel Kurul görüşmeleri, 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında dünya liderleri barış, güvenlik ve uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verecek.