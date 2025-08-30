Seyitonbaşı Senin Kahramanın tiyatro ekibinden denizdeki bu muhteşem görsel şölen Mudanya sahilinden izleyenleri mest etmekle kalmayıp yoğun ilgi ve alkışlarla karşılandı. Ayrıca Seyitonbaşı şiirleriyle bu şölene eşlik eden Şiir Yorumcusu ve Sunucu Ahu Yıldırım duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.Seyitonbaşı anma etkinlikleri kapsamında Seyitonbaşı’yı canlandıran ve benzerliği ile dikkat çeken Bursa’nın kıymetli ve değerli ismi Seyitonbaşı Senin Kahramanın tiyatro yazarı ve oyuncusu Keremay Ata sergilemiş olduğu bu eşsiz performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Bayraklar ile donatılan balıkçı teknesi Çanakkale Zaferi Askerleri ile yoğun ilgi ve alkışlar eşliğinde yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşadı.