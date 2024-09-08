Nilüfer Belediyesi, Nazım Hikmet Kültürevi'nde özel bir sergiyi daha sanatseverlerin beğenisine sundu. "Gökyüzü Başımızın Üstüne Düşebilir" isimli sergide, sanatçılar Yüksel Arslan ve Erinç Seymen’in eserleri sergilendi. Serginin küratörlüğünü Derya Yücel üstlendi.

Sergi, Yüksel Arslan’ın özgün "arture" tekniğiyle ürettiği resimlerinin yanı sıra, Erinç Seymen’in sosyal normları eleştiren alegorik ve estetik eserlerini içeriyor. Sanatseverler, sergide hem Arslan’ın kendine has tekniklerinden hem de Seymen’in güçlü söylemleriyle oluşturduğu derin estetik evrenden etkilenme fırsatı buldu.

Açılış etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanvekili Günce Çelik ve birçok sanatsever katıldı. Erinç Seymen, açılışta yaptığı konuşmada sanatçının kendini tekrar etmemesi için yalnızlık ve etrafında bir sur örme gerekliliğini vurguladı. Seymen, Nilüfer Belediyesi’ne kendisi ve eserlerini ağırladıkları için teşekkür etti.

Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu ve Zilberman iş birliğinde düzenlenen sergi, 26 Ocak 2025 Pazar gününe kadar Nazım Hikmet Kültürevi’nde ziyaret edilebilecek.