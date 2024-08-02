Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya, şikayetler nedeniyle tezgahı kaldırılan bir seyyar esnafın bıçaklı saldırısına uğradı. Kaya, saldırıdan yara almadan kurtuldu, şüpheli ise emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Olay, İncirliova'nın Sevgi Yolu bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede boya tezgahı bulunan T.B. (42), çarşıdan geçen kadınlara laf attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan şikayetler üzerine İncirliova Belediyesi harekete geçti ve T.B.'nin tezgahını kaldırma kararı aldı. Karara sinirlenen T.B., Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya bıçakla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle Kaya, saldırıdan kıl payı kurtuldu. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan T.B.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve emniyet güçlerine tehdit ve hakarette bulunduğu öğrenildi.

Başkan Aytekin Kaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Sevgi Yolu üzerinde uygunsuz davranışları nedeniyle çevredeki esnaf ve vatandaşlarımızdan yoğun şikayet alan bir seyyar esnafı uyardığımız esnada şahsın hakaret ve bıçaklı saldırısına maruz kaldığımı üzülerek belirtirim. Şahsıma yapılan bu talihsiz saldırı ekip arkadaşlarımızca fiili duruma varmadan engellenmiş olup, şahıs emniyette ifade vermektedir. Sağlık durumumun gayet iyi olduğunu bildirir, arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.