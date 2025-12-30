Seyyid Ahmet Arvasi, Necatibey Eğitim Fakültesi kültür, sanat, eğitim etkinlikleri kapsamında Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Konferans Salonu'nda anıldı.

Anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yıldırım katılımcılara ve anma programına katılan misafirlere hoş geldiniz konuşması sonrası, Ahmet Arvasi'nin biyografisini okudu. Arvasi Hoca'yı tanıyan öğrencileri ve Balıkesir'de yaşarken tanıyanlar da Ahmet Arvasi'yi dinleyicilere anlattı.

Oturum Başkanı Prof. Dr. Bilal Yıldırım, Arvasi Hoca'nın günümüz gençliğine misyonu ve insan sevgisini anlattı. Uzman Dr. Mehmet Çalışkan da Arvasi'nin Balıkesir günlerini, öğrencileri ile yaptığı konuşmaları, ilk kitabının Balıkesir'de basıldığını ve günlük hayatını anlattı.

Necatibey Eğitim Fakültesi'nde yapılan anma programına Rektör Yücel Oğurlu, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Memur Sen Balıkesir İl Başkanı Ercan Kurter, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Murat Doğdubay, STK temsilcileri, Ahmet Arvasi'nin öğrencileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonrası katılımcılara Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ve Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, plaket ve çiçek takdim etti.