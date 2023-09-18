Sosyal Sigortalar Kurumu danışma hattı sayesinde öğrenmek istediğimiz birçok konu hakkında 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz bir birim olması işlerinizin çözümünde sizlere kolaylık sağlamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan hizmetlerde yardım alabilmemiz için kurulan destek hattı sayesinde sorularımıza cevaplar alabilir, taleplerimiz ilgili birimlere aktarılarak bizlere de bilgi alabilmemiz açısından 72 saat içerisinde arayarak öğrenebilme imkanı sunulabilmektedir. SGK Danışma Hattı Alo 170 ile sadece sorularımız ya da taleplerimiz alınmamakla beraber, eleştiri, şikayet, ihbar, başvuru işlemlerimizde de gerekli yardımlar sunulmaktadır. Uzman kişiler tarafından karşılanan çağrılar sayesinde görüşmelerimizde kısa sürede bizlere yardımcı olunmaktadır. İstenilen her vakit ulaşılabilecek bir danışma hattının olması, zaman açısından da kişilere oldukça kolaylıklar sağlamaktadır.

SGK Danışma Hattı aradığımızda uzun süre hatta bekleme durumları da söz konusu olmadan kısa süre içerisinde bizlere yardımcı olunmakla beraber, iş yoğunluğundan ya da farklı sebeplerden giderek çözümlemeyeceğimiz ihtiyaçlarımızın bizlere sunuluyor olması birçok kişi tarafından takdir edilen bir durum da oluşturmaktadır. Bu hizmetin sunulmasındaki temel amaçlardan biride yaşlı, hamile, engelli, sağlık sorunu olan kişilerin kolaylıkla ulaşım sağlaması ve destek alması için sağlanan hizmetler arasında yer alır. Çalışma hayatımızda bilmediğimiz ve destek almak istediğimiz birçok konu söz konusu olabilmektedir. Bazı konularda bilgi alabilmek için kurumlar, firmalar ya da şirketler sizleri tatmin edecek cevapları karşılayamıyor olabilir. Bu gibi durumlarda dilediğiniz zaman danışma hattına ulaşarak öğrenmek istediğiniz bilgilerde sizlere yardımcı olunur ve yanlış yapılan bir durum söz konusu ise müdahalede bulunmanız daha kolay olmaktadır. Danışma hattında çalışan kişilerin yaklaşık olarak yüzde ellisi engelli kişilerden oluşmakta ve iş imkanları da sağlanmaktadır.

SGK Danışma Hattı sunduğu hizmet ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili olarak gerekli işlemlerde destek sağlanması ve çözüme ulaştırılması, vatandaşlara verilmesi gereken hizmetlerin karşılanması ve denetlenmesi, sorun yaşayan ya da bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarının memnun olmalarının sağlanması, bilinmeyen konularda vatandaşlarının en doğru bilgiyi almaları konusunda, kaliteli hizmet sunarak arayan kişilerin taleplerinin en iyi şekilde karşılanması doğrultusunda danışma hattından destek sağlanmaktadır. Devlet kurumlarında uzun süreli olarak zaman kaybı yaşanmaması ve kalabalığa neden olabilecek beklemelerin oluşmaması amaçlı danışma hattının vatandaşlara destek sağlaması günümüzde olması gereken ve bu gibi konularda daha da artış göstermesi temelli edilen sistemler arasında yer almaktadır.

Günlük yaşantılarında ya da çalışma yoğunluğundan kaynaklı bazı öğrenmek istenilenler ile yapılması gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundaki işlerinizi artık ertelemenize gerek kalmadan rahatlıkla danışma hattı üzerinden yapabilmektesiniz. Bu konuda kolaylıkla ulaşım sağlanabilecek ve şikayetlerinizi, taleplerinizi dinleyerek sizlere destek sağlayabilecek bir sistemin sunulması her açıdan bakıldığında oldukça olumludur. Uzman kişiler sizlerin talepleri, şikayetleri ile ilgili işlemler için gereken kayıtları alarak sizlerinde sonucu öğrenmeniz hakkında gerekli bilgilerin 72 saat içerisinde kendilerine ulaşacakları paylaşımını yaparak bu süre içerisinde tekrar bilgi almanızı da sağlamaktadırlar.