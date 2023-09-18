Sosyal Sigortalar Kurumu yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının yararlanabileceği bir sorgulama ekranı ile internet üzerinden kolaylıkla bilgilere ulaşmamamızda yardımcı olan bir ekrandır. SGK sorgulama denildiği zaman akıllara ilk gelen hizmet döküm sayfası üzerinden ne kadar süredir çalışıldığı ve emeklilik hesaplamaları olmaktadır. İnternet üzerinden uygulanan bir sistem olması çok sayıda kişinin yararlanmasını ve diledikleri zaman kontrol etmelerini sağlayan bir uygulama olmasını da ön plana çıkartmaktadır.

SSK veya SGK sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arandığında sayfamız üzerinden yapacağınız araştırmalarda istediğiniz tüm bilgilere ve haber içeriklerine ulaşabilirsiniz. SGK ile ilgili olarak e-devlet hizmeti içerisine de entegre edilmiş olan başlıklar altından gerekli sorgulamaları yapabilir, çıktısını alabilirsiniz. Geçmiş zamanlarda internet kullanımının her evde olmamasından kaynaklı kontrollerinizi yapabilmeniz ya da Sigorta Kurumuna gitmeniz gereken durumlarda dışarıdan hizmet döküm sayfanızın çıktısına alarak işlemlerinizi yapabilmekteydiniz. Bu gibi durumlara artık günümüzde gerek kalmadan SGK sorgulama nasıl yapılır gibi tüm sorunlara rahat bir şekilde internet üzerinden yanıt bulabilir, görüntüleyebilir ve gerekli kontrollerinizi düzenli olarak yapabilirsiniz.

SGK sorgulama ekranına giriş yapabilmeniz adına sizlerden herkesin ulaşamayacağı kimlik bilgilerinizi girerek işleme devam etmeniz istenmektedir. T.C kimlik no, nüfus il, cilt no, doğum yılı ve ekrandaki güvenlik kodu alanını doğrulayarak sistem içerisine giriş yapabilirsiniz. Duyurular bölümünde yer alan Tescil kaydı tespiti, Emekli aylık bilgisi, Emekli aylık kesintisi, Hizmet Bilgisi, İş göremezlik ödeme, Provizyon sorgulama, GSS tescil ve prim borcu sorgulama, İsteğe bağlı 4C bilgileri, SGDP tescil kaydı sorgulama ekranlarından hangisi üzerinden işlem gerçekleştirmek istiyorsanız kontrollerinizi bu doğrultuda yapabilirsiniz. Sigorta hatalarının geçmişte çok yaşanması da artık kişilerin sürekli olarak kontrollerini yapmasına yöneltmektedir. Emeklilik hesapları bir günün dahi çok önemli olduğu bir sistem üzerinde çalışmalarından dolayı bu konuda bireylerde herhangi bir hata olmaması için gerekli kontrolleri aralıklar ile internet üzerinden yapmaya çalışırlar.

SSK veya SGK olarak adlandırılan kurum, çalışma hayatımızda bizlere her daim gerekli olanakları sağlamak ile yükümlüdür. Sigortanızın olmaması durumunda yararlanabileceğiniz devlet içerisinde imkânların olmaması ise kişileri zor durumlarda bırakabilir. Bu yüzden her iş arayan kişi öncelikle sigortasının olmasını ister. Geçmişte sigortasız işçi ülkemizde çok sayıda olmasına rağmen, şimdi ise bu sorunlar çok az denilebilecek kadar olmaktadır.