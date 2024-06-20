Ali Tezel, en düşük emekli maaşı için belirlenecek zam oranını önceden duyurarak, yüksek enflasyon nedeniyle alım güçlerini kaybeden emeklilerin hükümetten talep ettiği düzenlemeleri ve iyileştirmeleri dile getirdi.

Hükümete yakın kaynaklara göre, geçmiş yılların aksine zam konusunda son derece dikkatli bir tutum sergilenirken, emekliler Temmuz ayındaki zam oranını büyük bir merakla bekliyor.

Enflasyonun etkisi altında yaşayan emekliler, maaşlarındaki artışın kendi yaşamlarına nasıl bir katkı sağlayacağını büyük bir ilgiyle takip ediyorlar. Türkiye'deki yüksek enflasyon, emeklilerin alım gücünü her geçen gün daha da zorluyor.

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında belirlenecek zam oranını heyecanla bekliyor. Emekliler, enflasyon farkı ve zam oranına ek olarak refah payı talep ediyorlar. Refah payı eklenmesi durumunda, emekli maaşlarına daha büyük bir artış yapılması olasılığı bulunuyor.

Ancak Ali Tezel, Temmuz ayında geçen yıl olduğu gibi emeklilere %25 zam yapılacağını ve bu yıl refah payı uygulamasının mümkün olmadığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıkılaşan para politikalarının etkisiyle, Tezel önceki zam seviyelerine ulaşmanın zor olacağını belirtti ve Meclis'in yapacağı düzenleme ile en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasını bekliyor.