Emekli maaşlarının belirlenmesinde etkili olan 5 aylık enflasyon oranı, yüzde 14,58 olarak açıklanmıştı. Ancak maaşların kesinleşmesi için son 1 aylık enflasyon verisinin de eklenmesi gerekecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş, yaptığı hesaplamalarla emekli maaşlarını “refah payı” hariç ve dahil olmak üzere iki şekilde açıkladı. Karakaş, yüzde 14,58’lik enflasyona göre, maaşı 15.400 TL olan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin, kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte ve refah payı eklenmeden maaşının en az 17.645 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Karakaş, Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan “Emeklilerin Zammına Son Bir Adım Kala Muhtemel Güncelleme” başlıklı yazısında, emekli maaşlarına yapılacak zammı hesapladı. Karakaş, maaşı 11.000 TL olan bir emeklinin, aynı şekilde kasım ayı enflasyonu dikkate alınarak ve refah payı verilmeden maaşının 12.604 TL’ye çıkacağını ifade etti.

SGK Uzmanı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %16,5 oranında bir maaş zammı yapılmasının olası olduğunu belirterek, maaşı düşük olan emeklilerin taban maaşlarının ise 15.000 TL seviyelerine çekileceğini öngördü. Refah payı, çalışanların ve emeklilerin enflasyon karşısında maaşlarında kayıp yaşamamaları amacıyla uygulanan bir düzenleme olarak biliniyor ve alım gücünü korumayı hedefliyor. Refah payı, maaş artışı yapıldıktan sonra enflasyon farkı dikkate alınarak ödenen ek ödeme olarak tanımlanıyor.