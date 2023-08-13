Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını 7440 sayılı Kanuna göre peşin ve taksitli ödeme seçeneği seçerek yapılandıranlar için 31 Ağustos 2023 tarihi için son bir şans daha verildi.ANKARA (İGFA)- 7440 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresi önce 31 Temmuz 2023 tarihine daha sonra da sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı sistemdeki yoğunluk dolayısıyla peşin ve ilk iki taksitinin son ödeme süreleri 3 Ağustos 2023'e uzatılmıştı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, peşin ödeme seçeneği tercih edilmek suretiyle yapılandırılan alacaklarının tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi,

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit süresi içerisinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Her iki durumda da yapılandırılan alacağa katsayı uygulanmayacağının altı çizildi.

Bu kapsamda; SGK'ya olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneği seçerek yapılandıranlardan 3 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31 Ağustos 2023 tarihine kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkün olacağı duyuruldu.

Açıklamada, taksitle ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen işverenlerimizin/sigortalılarımızın bu kapsamda ödeme yapabilmeleri için işyerlerinin/sigortalılar yönüyle de dosyalarının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek ödeme planlarını peşine dönüştürmeleri gerektiğinin altı çizildi.