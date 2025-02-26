Türkiye’de milyonlarca çalışan, erken emeklilik için SGK'nın sunduğu yeni düzenlemeleri incelemeye başladı. 2025 itibarıyla SGK, emeklilik yaşını erkene çekmek isteyenler için esnek şartlar sunarak erken emekliliği mümkün kılacak. Özellikle 45, 46 ve 47 yaşındaki sigortalılar, engelli ve malulen emeklilik düzenlemeleri sayesinde beklediklerinden daha erken emekli olabilecek.

SGK'nın yeni emeklilik planına göre, engellilik oranına göre kademeli prim günleri ve sigortalılık süreleri belirlendi. Ayrıca, malulen emeklilik için aranan şartlar genişletildi ve bazı hastalıklar bu kapsama alındı.

Peki, kimler bu yeni düzenlemelerden faydalanabilecek? Hangi hastalıklar malulen emekliliğe dahil edildi? Sağlık raporu ile erken emeklilik nasıl mümkün olacak? İşte SGK'nın yeni emeklilik planının tüm ayrıntıları…

Engellilik ve Maluliyet Durumuna Göre Erken Emeklilik

SGK tarafından sunulan yeni emeklilik çizelgesine göre, engellilik oranı %40 ve üzerinde olan sigortalılar, vergi indirimi hakkı kullanarak erken emekli olma fırsatına sahip olacak. Bu düzenleme ile prim gün sayısı ve sigortalılık süresi, kişinin engellilik oranına göre şekillenecek. Engelli vatandaşlar için belirlenen şartlar ise şu şekilde:

%60 ve üzeri engel oranı olanlar: 15 yıl ve 3.960 prim günü ile emekli olabilir.

olanlar: 15 yıl ve 3.960 prim günü ile emekli olabilir. %50 – %59 engel oranı olanlar: 16 yıl ve 4.320 prim günü ile emekli olabilir.

olanlar: 16 yıl ve 4.320 prim günü ile emekli olabilir. %40 – %49 engel oranı olanlar: 18 yıl ve 4.680 prim günü ile emekli olabilir.

Bu yeni düzenleme ile özellikle engellilik durumu nedeniyle çalışma gücü kaybı yaşayanlar, erken emeklilik hakkını daha kolay bir şekilde elde edebilecekler.

Erken Emeklilik İçin Yeni Şartlar ve Kolaylıklar

Yeni yasayla birlikte, SSK’lılar için 2008 öncesi ve sonrası arasındaki fark ortadan kaldırıldı ve engelli ile malulen emekli olma şartları daha basit hale getirildi. Eskiden vergi indirimi belgesi istenirken, artık doğrudan sağlık raporu ve çalışma gücü kaybı oranı dikkate alınacak. Bu, emeklilik süreçlerini hızlandıracak ve sağlık kurullarının kararlarına dayanarak işlemleri daha kolaylaştıracak.

Malulen emeklilik için de yeni düzenlemeler getirildi. SGK, kişinin çalışma gücünü kaybetme oranını daha hassas bir şekilde hesaplayacak. Artık çeşitli hastalıklar için ayrı hesaplamalar yapılmayacak; bunun yerine, kişinin yaptığı işe etkisi göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılacak.

Kimler Erken Emekli Olabilecek?

Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyenlerin sağlık raporuyla başvurması ve belirli prim gün sayısını doldurması gerekecek. SGK’ya başvurulup sevk alınarak hastanede heyet değerlendirmesi yapılacak. Eğer sağlık kurulu onay verirse, kişinin erken emekli olabilmesi sağlanacak.

Malulen Emeklilikte Hangi Hastalıklar Kapsama Alınıyor?

SGK, malulen emekli olma hakkı tanıyan hastalıklar listesinde önemli güncellemeler yaptı. Bu hastalıklar arasında:

Kanser,

Epilepsi,

Parkinson,

Beyin tümörleri,

Organ nakli,

AİDS,

Tüberküloz,

Siroz,

Şizofreni,

Bipolar bozukluk,

MS hastalığı,

Felç ve uzuv kaybı,

Demans ve görme kaybı yer alıyor.

Bu hastalıklara sahip sigortalılar, malulen emeklilik hakkı kazanmak için gereken şartları yerine getirerek erken emeklilik başvurusu yapabilecekler.

Yeni Emeklilik Çizelgesi ile Erken Emeklilik Fırsatları

SGK’nın yeni düzenlemeleri, erken emeklilik için bekleyen milyonlarca çalışanın yüzünü güldürecek gibi görünüyor. 45, 46 ve 47 yaşındaki sigortalılar, yeni çizelgeye göre emekli olma fırsatını elde edebilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, engellilik oranı yüksek olan sigortalılar ve malulen emekli olabilecek kişiler için emeklilik süreci daha erişilebilir hale geliyor.