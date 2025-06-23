Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM’de özel gereksinimli bireylerin çok seveceği bir yaz eğitim programına kapı aralıyor. Yaz boyunca sosyal, bilişsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunacak bir atölye programı başlıyor. Engelli vatandaşlar Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde dil, sayı becerileri, el sanatları, tasarım ve mutfak atölyeleriyle eğlenceli ve keyifli bir yaz sezonunu geride bırakacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireyler için düzenlenen Engelsiz Hobi Atölyeleri, yaz okulu programı ile devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezi’nin (SGM) kapıları, özel bireylerin çok seveceği bir yaz programı için açılıyor. Sakarya’daki engelli vatandaşlar, Engelsiz Hobi Atölyeleri’nde dil, sayı becerileri, el sanatları, tasarım ve mutfak atölyeleriyle eğlenceli ve keyifli bir yaz sezonunu geride bırakacak. 1 Temmuz’da başlayacak atölye çalışmalarıyla özel bireylerin yaz dönemini verimli geçirmesi hedefleniyor.

Program çerçevesinde; Dil ve Sayı Becerileri Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Mutfak Atölyesi gibi pek çok farklı içerikle bireylerin sosyal, bilişsel ve sanatsal yönleri desteklenecek. Atölyelere katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, 23-30 Haziran 2025 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek. Eğitici ve keyifli bir yaz dönemi hedefiyle planlanan Engelsiz Hobi Atölyeleri hakkında detaylı bilgi ve kayıt için Sosyal Gelişim Merkezi’ne ve 444 40 54 (Dahili: 3737 - 3780) nolu telefondan başvurulabilecek.