Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Aile Danışma Birimi, "Aile güçlenirse, toplum güçlenir" anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Aile yaşamında karşılaşılan zorlukları aşmak ve profesyonel destek almak isteyen vatandaşlara sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetinden, bir yıl içinde 8 bin 400 kişi faydalandı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleriyle toplumun her kesiminin kalbine dokunuyor. SGM’de uzman kadro eşliğinde çocuklardan yetişkinlere, çiftlerden ailelere ve özel eğitim çocuklarına kadar farklı gruplara ruh sağlığı terapisi, çift terapisi, dikkat terapisi gibi danışmanlık hizmetleri veriliyor. Ayrıca 4-12 yaş arası çocuklar için dikkat eksikliği üzerine danışmanlık desteği sunuluyor.

Kaynak: iha