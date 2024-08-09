Son günlerde sıfır araç satışlarının iyi olduğunu söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Haziran ayının 15’inden bugüne kadar bizim sektörde yukarı yönlü ivme oldu. Şu anda satışlarımız eskiye oranla daha iyi" dedi.

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, sıfır ve ikinci el araç piyasasının genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sıfır otomobil satışlarının iyi olduğunu, bayilere yeterince araç geldiğini söyleyen Batı, "Ticaret Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre, 7 Temmuz’da güvenlik paketi eksik olan tüm araçların satışı yasaklanacaktı. Haziran sonundan 7 Temmuz’a kadar olan süreçte güvenlik paketi eksik olan araçlarda çok ciddi indirimler ve kampanyalar oldu. İndirimlerin bir kısmı da şu anda tekrar kaldırılmaya başlandı çünkü eldeki stok araçlar eridi. Diğer güvenlik paketi olan araçların hepsinde de şu anda satışlar son derece iyi durumda. Vatandaş istediği aracı bulabiliyor" dedi.

"Satışlarımız eskiye oranla daha iyi"

Fahrettin Batı, sıfır araçlara gösterilen rağbet dolayısıyla ikinci el sektöründe de daralma yaşandığını belirterek, "Haziran ayının 15’inden bugüne kadar bizim sektörde yukarı yönlü ivme oldu. Şu anda satışlarımız eskiye oranla daha iyi" diye konuştu.

Emlak ve araç satışına yeni düzenleme

Satışlarda muhtemel usulsüzlükleri önlemek amacıyla çeşitli önlemlerin alındığını ve alınmaya devam edeceğini bildiren TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Ticaret Bakanlığımız, emlakçılar ve oto galeriler üzerine yapmış olduğu yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Vatandaş, aracını ya da mülkünü satarken e-devlet üzerinden bir emlakçıya ya da bir oto galeri yetkilisine yönlendirilecek. Bu yönlendirme üzerinden bir ilanın birden fazla şahıslar tarafından satışa girilmesi engellenecek. Mülkün ya da arabanın satıldığı da ilan sitelerinde netleşecek. Üçüncüsü de bu firmalar yapmış oldukları satışlardan da sorumlu olacaklar" şeklinde konuştu.

"Bu uygulamayla spekülatif ya da kötü niyetle ticaret yapanların önüne geçilecek"

Batı, bu önlemlerin avantajlarından bahsederek, "Öncelikle, bir aracı birden fazla şekilde ilana giriyorlar. Sanki aracı farklı araçlarmış gibi gösteriyorlar. Bu uygulamayla spekülatif ya da kötü niyetle ticaret yapanların önüne geçilecek. Aynı zamanda insanlarımız almış olduğu aracın gerçek ve doğru kişiler tarafından ilana verildiğini görecekler. Bu bakımdan o da uygulanırsa son derece iyi olacak. Uygulama 15 Eylül itibariyle de kesin olarak yürürlüğe girecek" ifadelerini kullandı.

"Herkes sorguya çekilecek, büyük cezaları olacak"

Kayıt dışı ekonomiden rahatsız olduğunu, yetkililerin de bu konuda çeşitli önlemler aldığını da kaydeden Fahrettin Batı, "Maliye Bakanlığının bu konuda çok ağır yaptırımları olacak. Çok ciddi çalışmaları var. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Noter’den yapılan satışlarda entegre şekilde çalışacak. Ben Fahrettin Batı olarak bir araç sattığımda bu yapılan araç satışı hem Ticaret Bakanlığının, hem Emniyet Genel Müdürlüğünün, hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sayfasına düşecek. Dolayısıyla, 3’ten fazla araç satan, akrabasının üzerinden vekaletli araç satan ya da asgari ücretle bir iş yerinde çalışıp da üzerine 3 araç devir işlemi yapan herkes sorguya çekilecek. Bunun büyük cezaları olacak. Cezaların affı olmayacak" dedi.