Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısında yaptığı açıklamalar sonucunda, 1 Kasım tarihinden itibaren sıfır ve ikinci el ilan sitelerinde yeni bir düzenleme hayata geçirilecektir. Erdoğan, bu açıklamasında, sahte ve yanıltıcı emlak ve otomobil ilanlarından dolayı ilan sitelerini sorumlu tutacaklarını ve bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını belirtmiştir.

Ayrıca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da emlak piyasasında düzensizliklere karşı iş birliği yapacaklarını ve sektördeki hatalı uygulamaları düzelteceklerini ifade etmiştir.

1 Kasım itibarıyla ilan sitelerinde başlayacak yeni dönemde, sıfır ve ikinci el ilanlarda kişilere bazı zorunluluklar getirilecektir. Bu düzenlemeye göre, ilanların doğruluğu ve ilan veren kişinin yetkili olduğu konusunda doğrulamalar yapılacaktır. Bu kontroller ilanları yayınlayan ilan siteleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu düzenlemenin amacı, özellikle ilan sitelerini daha fazla denetleme yetkisi vererek ticaretin dürüst ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. 1 Kasım tarihi itibarıyla, hem araç satışlarında hem de gayrimenkul satışlarında ilan veren kişilerin ve ilan verilecek taşınır veya taşınmazların portallar tarafından kontrol edilmesi hedeflenmektedir.

Sektör temsilcileri, ilan sitelerinde 1 Kasım itibarıyla başlayacak olan yeni düzenlemeyi merakla bekliyor ve bu konuda bazı görüş ve önerilerini Ticaret Bakanlığı'na iletiyor. Bu düzenlemenin ana hedefi, sahte ilanların önlenmesi, ilan sitelerindeki ilan kirliliğinin azaltılması ve ilanlardaki bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesidir.

Elektronik ticaretin gelişmesi ve adil bir rekabet ortamının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu düzenleme sayesinde, piyasa yapısını bozan veya tüketiciyi yanıltan ilanların engellenebileceği ve adil rekabet koşullarının sağlanabileceği düşünülmektedir.

Bu düzenlemenin nasıl uygulanacağı konusunda farklı alternatifler değerlendirilebilir. Bu alternatiflerden biri, elektronik ortamda yapılacak doğrulamaları içerir. Emlak işletmelerinin müşteri bilgi ve belgelerini ilan siteleriyle paylaşmamaları gerekmektedir. Bir diğer öneri ise e-Devlet sistemi üzerinden doğrulamanın yapılmasıdır. Bu sayede kişiler, ilan vermek istedikleri taşınmazları seçerek emlak danışmanları veya işletmelerini yetkilendirebilirler.

Üçüncü bir model ise web tapu üzerinden yetkilendirme yapılmasıdır, ancak bu yöntemin kullanımının karmaşık olabileceği ve süreci zorlaştırabileceği düşünülmektedir.

En pratik yöntemlerden biri, kişisel veri paylaşmadan girilen bilgilerin doğrulanması ve doğru bilgilerin varlığı durumunda ilanın yayınlanmasına izin verilmesidir.

Düzenleme kapsamında, yönetmeliğe aykırı hareket edenlerin 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun çerçevesinde idari para cezalarıyla karşılaşabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle, cezanın ilan veren kişilere uygulanabileceği öngörülmektedir.

Yapılacak doğrulama için ilan verenlerin nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün kontrolünde akraba ilişkilerini doğrulatma aşamalarının da bulunması gerekecektir. Ancak, bu doğrulama sisteminin hala net olmadığı ve geliştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu düzenlemenin ilan sayılarında önemli bir düşüşe neden olabileceği ve daha doğru ve gerçekçi ilanların ortaya çıkabileceği öngörülmektedir. Yetki belgesi almış emlak işletmeleri ve araç satış işletmelerinin önemi artacaktır. Kayıt dışı faaliyetin de bu düzenleme sayesinde önemli ölçüde önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir.