Bu en doğal hakkımızdır. Bunu yapma konusunda ise 2 farklı yol bulunuyor. Birincisi direkt olarak polise veya jandarmaya başvuruda bulunmak. Eğer jandarmaya veya polise başvuru yapabileceğiniz türden bir durum değilse, diğer yol ise Cumhuriyet Başsavcılığına gidip şikayette bulunmaktır. Tabi ki bu durum söz ile olmuyor bir dilekçe ile başvuru yapıyorsunuz.

Bu noktada sizler için hazırladığımız şikayet dilekçesi örneği ile kendi dilekçenizi daha kolaylıkla hazırlayıp başvuruda bulunabileceksiniz. İki türlü dilekçeler örneği hazırladık. İsteyenler direkt yazımızdan ulaşabilecekler. Bir de dilekçeyi word halinde hazırladık. Word halinde indirip de inceleyebileceksiniz.

Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Bu konuyu iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu konuda verdiğimiz örnek ile sizlere yardımcı olacağız. Herhangi bir kurum veya başka bir şey ile konuşarak çözemediğiniz bir durumu şikayet ederek çözebilirsiniz. Şikayetinizi yasal yollardan yaptığınız sürece bu işlemin sonuçlanması da hızlanacaktır. Şikayetler resmi kurumlara dilekçe şeklinde yazılarak teslim edilerek başvuruda bulunmuş olursunuz. Kurumların bağlı olduğu kontrol merkezlerine veya Cumhuriyet Savcılığına hazırladığınız dilekçenizi verebilirsiniz.

Örnek Dilekçe

Sizler için hazırlamış olduğumuz dilekçe örneği ile kendi dilekçenizi oluşturabilirsiniz. Verdiğimiz özel bilgileri kendi bilgilerinize göre doldurmanız ve şikayetinizi değiştirmeniz sonucunda şikayet dilekçeniz hazır halde olacaktır. Şikayet dilekçesi örneği word için tıklayınız. Dilekçeyi büyük ekranda ve PDF dosyası olarak görmek istiyorsanız tıklayınız. Yazılı şekilde örneğimiz ise aşağıda bulunmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na

Ankara

Şikayetçi: Turan Can, 12121231531 (TC kimlik no)

Adres: –

Şüpheli: Cihan Özyurt (telefon numarası)

Şüphelinin adresi: (biliyorsanız yazın)

Suç: Tehdit

Suç Tarihi: ../../….

Açıklama:

11.11.2011 tarihinde bir kafede oturuyorken eski bir tanıdığım olan Cihan Özyurt yanıma gelerek ”Seni öldüreceğim, bundan sonra kork benden” diyerek tehditte bulunmuştur. Bu nedenle şüphelinin cezalandırılması amacı ile şikayetçi olma zarureti hasıl olmuştur.

Deliller: Tanık beyanları, Kamera kayıtları

Hukuki Nedenler: TCK. 125. Madde ve ilgili mevzuat

Sonuç ve Talep: Yukarıda kısaca belirtmiş olduğum şikayetimin kabulünü ve beni tehdit eden şüphelinin cezalandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim

Müşteki

Turan Can

İmza

Tanıklar:

Ahmet Turan, Adresi

Melek Tütüncü, Adresi