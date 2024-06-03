Konya'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-20' operasyonlarında 225 adet ruhsatsız silah yakalırken 2 şüpheli yakalndı.

Operasyonlarla ilgili yazılı açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere değindi;

"Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda;

Yasa Dışı Silah İmalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada; 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde;

Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "MERCEK-20" operasyonu düzenlendi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"