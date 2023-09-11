Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yüzde 60 engelli genç E.S., kız arkadaşını rahatsız ettikleri iddiasıyla bir grup Suriyeli şahısla karşı karşıya geldi. Bu gerilim dolu anları kayıt altına alan saldırganlar, E.S.'yi ormanlık bir alana götürüp vahşice darp ettiler. Olayın ardından şüpheliler tutuklandı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "E.S.'yi darp ettiği tespit edilen yaşları küçük yabancı uyruklu şüpheliler S.A. ve İ.E., 06.09.2023 tarihinde yakalandı ve 07.09.2023 tarihinde adli merciler tarafından tutuklandı" denildi. Bu korkunç olay, kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu.