Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından sahalara henüz geri dönemedi. Kısa süre içinde sahalara geri dönmesi beklenirken birçok kulüp Arda Güler için kiralama teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e transfer olarak tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Arda Güler, geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından ameliyat edilmişti.

Bireysel çalışmalarını sürdüren genç yıldız için birçok Avrupa kulübü Real Madrid'e kiralama teklifinde bulundu.

ABD Kampında sakatlık yaşadı

Antrenmanlara başlayarak takımıyla ABD kampına giden 18 yaşındaki yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından tedavi için İspanya'ya geri dönmüştü.Yaşanan talihsiz sakatlığın üzerine Real Madrid resmi sitesinden yapılan duyuruda "Oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde bugün sağ dizinden artroskopik bir ameliyat geçirdi. Güler, önümüzdeki günlerde iyileşme sürecine başlayacak" denilmişti.

Sahalara geri dönüyor

Arda Güler henüz Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkamadı. Sağ dizinden sakatlanan genç yetenek beklenenden daha erken sahalara dönebilir. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid'in 27 Eylül'de oynayacağı Las Palmas mücadelesiyle sahalara geri dönebilir.

Ancelotti'den Arda Güler kararı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için gelen kiralama tekliflerine kapıyı kapadı. Tecrübeli teknik adam, Arda'nın sakatlığı sonrası Real Betis, Sevilla ve Milan gibi kulüplerden gelen kiralama tekliflerini oyuncudan faydalanmak istediği gerekçesiyle geri çevirdi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in kiralama tekliflerine sıcak baktığı vurgulanırken Ancelotti'nin Arda Güler'den faydalanmak istediği belirtildi. Ocak ayında da Arda Güler için teklifler beklendiği ifade edildi.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Arda Güler için Real Betis, Sevilla ve Milan kiralama teklifinde bulundu. Özellikle Sevilla'nın Arda Güler'i çok istediği ve oynama garantisiyle kiralamak istediği vurgulandı. Real Madrid'in tecrübe kazanması için Sevilla'nın teklifine sıcak baktığı fakat Ancelotti'nin Arda'yı bırakmak istemediği öne sürüldü.

"Real Madrid acele etmeyecek"

İspanya'da yayın yapan Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler sakatlığını atlattı ve iyileşme sürecinin sonuna yaklaştı. Real Madrid teknik ekibi, Arda Güler'in sakatlığı geçmesine rağmen oyuncuyu riske etmeyecek. Kondisyon ve kas kütlesinin artması için ekstra çalışmalar yapılacak. Bu karar Arda'ya bildirildi ve oyuncu da bu öneriye sıcak baktı.

Haberde şu ifadelere yer aldı;

Türk oyuncu dünya futbolunun en umut verici genç yeteneklerinden biri ve Madrid başlangıçta onu başka bir La Liga takımına kiralamayı düşünse de, Arda'nın isteği her zaman doğrudan Real Madrid'e gitmekti. Real Madrid, Arda'nın biraz kondisyon eksiği olabileceğini düşünüyordu ancak hem oyuncu hem de çevresi onun mükemmel bir uyum sağlayacağına inanıyordu.

Aslında, antrenmanda kötü bir çalım atıp sağ dizini sakatlayana kadar tam da bunu yapıyordu. Ameliyat olması gerekti ama şimdi iyileşme sürecinin sonuna yaklaşıyor. İki ya da üç hafta içinde tamamen hazır olması bekleniyor ancak kulüp acele etmeden işleri yavaştan almak istiyor.

İyileştikten sonra Real Madrid oyuncuyla bir anlaşmaya vardı. Kulübün düşüncesi oyuncunun fiziğini olabildiğince güçlendirmek ama bunu yaparken top sürme çevikliğini de azaltmamak. Bu nedenle ana hedef patlayıcılığını ve gücünü arttırmanın yanı sıra kas kütlesini biraz arttırmak için kontrollü bir diyet düzenlemek.

Pintus (Real Madrid fitness uzmanı) tüm gelişmelere çok dikkat edecek ve oyuncunun gelişiminde temel rol oynayacak. Arda Güler Real Madrid tarafından önerilen bu planı tamamen kabul ediyor ve bunun kendisini çok daha iyi bir futbolcu yapacağına inanıyor. Günümüzün elit futbolunda fizik çok önemli. Zaten kaliteli bir oyuncu, bunu harika bir fizik ve zihinsel güçle birleştirebilirse harika bir oyuncu olabilir."